Что обсудят на Восточном экономическом форуме в этом году

Главная тема этого года - “На пути к многополярному миру”

Во Владивостоке сегодня открывается крупнейшая международная площадка для создания и укрепления деловых связей - Восточный экономический форум. Главная тема этого года - “На пути к многополярному миру”. Представители десятков стран обсудят совместные с Россией проекты. Будет подписан целый ряд соглашений. На пленарной сессии выступит Владимир Путин. В обращении к участникам форума президент подчеркнул, что Россия готова развивать сотрудничество со всеми заинтересованными партнёрами.

Восточный экономический форум по традиции - главная площадка для укрепления партнерских связей представителей Азиатско-Тихоокеанского региона. И сейчас политологи ожидают только положительной динамики в экономическом сотрудничестве.

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона еще задолго до старта форума проявили интерес. Представителей 60 стран, в том числе Китая, Индии, Южной Кореи, Японии и Монголии ждут во Владивостоке. Форум продлится 4 дня. Запланированы более 70 мероприятий, главное из которых - пленарная сессия, в которой традиционно примет участие президент России Владимир Путин. Он направил приветствие участникам, подчеркнув, что форум пользуется высоким международным авторитетом и активно способствует привлечению инвестиций и технологических инноваций. И сегодня же глава государства обратился к участникам второго международного "Тигриного форума", который стартовал во Владивостоке.

"Нам в России тоже есть, чем гордиться. 12 лет назад в нашей дальневосточной тайге проживало не более 390 взрослых амурских тигров. Сейчас их вместе с котятами порядка 750. Это результат системных мер, реализованных на государственном уровне, но прежде всего зримое воплощение слаженной, упорной работы российских учёных, энтузиастов и природоохранных организаций", - заявил Путин.

За 12 лет в Приморье накопили уникальный опыт. Специалисты центра реабилитации в селе Алексеевка первые в мире стали лечить тигров и выпускать обратно в дикую природу. Промежуточные подсчеты популяции хищника ведутся по всему мировому ареалу обитания животного.

Здесь построили специальный тигриный дом. Это одна из изюминок всего Восточного форума. Увидеть самое интересное, чем богат Дальний Восток, здесь можно за пару часов. Каждый из регионов построил свой павильон, где можно познакомиться с культурой и традициями народов.

В этом году особое внимание организаторы уделили коренным малочисленным народам. В дни форума павильоны будут открыты пока только для участников Восточного экономического форума. Затем их смогут посетить все желающие.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, Дальневосточное бюро "ТВ Центра". Владивосток.

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