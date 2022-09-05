Последние новости о ходе спецоперации в Донбассе на сегодня, 5 сентября

Российские военные продолжают уничтожать огневые позиции противника

Утром киевские боевики открыли огонь из артиллерии и миномётов по Донецку и Горловке. Выпустили десятки снарядов “натовского” калибра. За сутки в ДНР ранения получили четыре мирных жителя. Российские военные продолжают уничтожать огневые позиции неонацистов. Над освобождёнными территориями работают наши системы ПВО.

В Кировском районе Донецка в многоэтажках выбиты стекла. На дорогах и тротуарах - поваленные осколками деревья, оборванные электропровода. Во дворах между домами - воронки. Сегодня националисты выпустили по городу тринадцать снарядов из реактивных установок и гаубиц. Еще пять мощных взрывов прогремели в Горловке. Люди, если поднимаются днем из бомбоубежищ в свои квартиры, то лишь для того, чтобы убрать разбитые стекла. Долго стараются не задерживаться. В любой момент могут быть новые "прилеты".

Полностью закрыть небо над Донбассом для систем залпового огня националистов технически крайне сложно. Порой их позиции находятся близко к переднему краю. И время полета снаряда - меньше минуты. Но российским системам ПВО удалось свести к минимуму эффективность американских "Хаймарсов". Расчеты "Панцирей" научились сбивать эти ракеты еще до того, как они окажутся над целью. Из восьми выпущенных снарядов, как минимум, пять-шесть дивизионы уничтожают в воздухе. И, возможно, именно поэтому последние дни ВСУ почти не использует иностранные установки для обстрела городов.

На сопровождении - многоцелевой Ка-52. "Панцири" прикрывают вертушки во время выполнения боевых задач. Защищают экипажи от внезапных ударов из засад. Например, "Стингерами". Расчеты внимательно наблюдают за обстановкой в воздухе пока машина не вернется на базу. Но и после этого дежурство не прекращается. Дивизион охраняет от атак аэродром и всю инфраструктуру.

На передовой 100-километрового донбасского фронта, от Угледара на юге, до Артемовска на севере, сегодня идут ожесточенные бои. Националистов выдавливают из поселка Кодема. Мощные удары нанесены по их опорным пунктам под Харьковом и Сухим Ставком.

Линию обороны националистов взламывают оперативно-тактические комплексы "Искандер". Ракетчики работают избирательно. Их цели в основном инфраструктурные. То есть те, которые ВСУ использует для формирования плацдармов и резервов на Николаево-Криворожском направлении. Сегодня это самое сложное направление. Здесь ВСУ, как сообщает разведка, сосредоточило до 5 тысяч боевиков.

Второй удар нанесен по опорному пункту в районе Курахово. Ликвидированы более 50 иностранных наемников. Защититься от "Искандеров", ВСУ не помогает ни одна из поставленных Западом систем ПВО. Обнаружить ракету практически невозможно.

Сейчас ополченцы ведут плотный огонь по националистам в районе Первомайского, взято под контроль Благодатное. Разблокирована и деревня Высокополье, где ВСУ безуспешно пытались окружить российских десантников. За два дня боев националисты потеряли здесь 600 человек и 25 танков.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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