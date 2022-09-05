ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Последние новости о ходе спецоперации в Донбассе на сегодня, 5 сентября

11:47
  • понедельник
  • 05 сентября 2022

Российские военные продолжают уничтожать огневые позиции противника

Утром киевские боевики открыли огонь из артиллерии и миномётов по Донецку и Горловке. Выпустили десятки снарядов “натовского” калибра. За сутки в ДНР ранения получили четыре мирных жителя. Российские военные продолжают уничтожать огневые позиции неонацистов. Над освобождёнными территориями работают наши системы ПВО.

В Кировском районе Донецка в многоэтажках выбиты стекла. На дорогах и тротуарах - поваленные осколками деревья, оборванные электропровода. Во дворах между домами - воронки. Сегодня националисты выпустили по городу тринадцать снарядов из реактивных установок и гаубиц. Еще пять мощных взрывов прогремели в Горловке. Люди, если поднимаются днем из бомбоубежищ в свои квартиры, то лишь для того, чтобы убрать разбитые стекла. Долго стараются не задерживаться. В любой момент могут быть новые "прилеты".

Полностью закрыть небо над Донбассом для систем залпового огня националистов технически крайне сложно. Порой их позиции находятся близко к переднему краю. И время полета снаряда - меньше минуты. Но российским системам ПВО удалось свести к минимуму эффективность американских "Хаймарсов". Расчеты "Панцирей" научились сбивать эти ракеты еще до того, как они окажутся над целью. Из восьми выпущенных снарядов, как минимум, пять-шесть дивизионы уничтожают в воздухе. И, возможно, именно поэтому последние дни ВСУ почти не использует иностранные установки для обстрела городов.

На сопровождении - многоцелевой Ка-52. "Панцири" прикрывают вертушки во время выполнения боевых задач. Защищают экипажи от внезапных ударов из засад. Например, "Стингерами". Расчеты внимательно наблюдают за обстановкой в воздухе пока машина не вернется на базу. Но и после этого дежурство не прекращается. Дивизион охраняет от атак аэродром и всю инфраструктуру.

На передовой 100-километрового донбасского фронта, от Угледара на юге, до Артемовска на севере, сегодня идут ожесточенные бои. Националистов выдавливают из поселка Кодема. Мощные удары нанесены по их опорным пунктам под Харьковом и Сухим Ставком.

Линию обороны националистов взламывают оперативно-тактические комплексы "Искандер". Ракетчики работают избирательно. Их цели в основном инфраструктурные. То есть те, которые ВСУ использует для формирования плацдармов и резервов на Николаево-Криворожском направлении. Сегодня это самое сложное направление. Здесь ВСУ, как сообщает разведка, сосредоточило до 5 тысяч боевиков.

Второй удар нанесен по опорному пункту в районе Курахово. Ликвидированы более 50 иностранных наемников. Защититься от "Искандеров", ВСУ не помогает ни одна из поставленных Западом систем ПВО. Обнаружить ракету практически невозможно.

Сейчас ополченцы ведут плотный огонь по националистам в районе Первомайского, взято под контроль Благодатное. Разблокирована и деревня Высокополье, где ВСУ безуспешно пытались окружить российских десантников. За два дня боев националисты потеряли здесь 600 человек и 25 танков.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Военная техника ВС России
Военная техника ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.