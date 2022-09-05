Кризис в Европе: одни экономят, другие скупают новогодние ели

По ЕС прокатилась волна протестов

Торги в Европе сегодня открылись новым ростом цен на газ. Стоимость тысячи кубометров вновь подскочила до 3 тысяч долларов. На этом фоне в Старом Свете продолжают придумывать, как сэкономить энергоресурсы. Могут даже приостановить адронный коллайдер - разрабатывается план по отключению его ускорителей. Из-за дефицита и подорожания топлива по ЕС прокатилась волна протестов.

Эстафету от Чехии подхватывают все больше европейских стран: Франция, Молдавия, Германия. Жители немецкого Кельна требуют прекратить поставки оружия на Украину и ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток – 2". И волна митингов, по оценкам экспертов, может снова захлестнуть страну уже на этой неделе.

В Великобритании пыл своих сограждан пока охлаждают обещаниями. Впрочем, надолго ли британцам хватит терпения – неизвестно. В полиции готовятся к по-настоящему "горячей" зиме. Рост преступности на фоне энергетических проблем неизбежен. Напряжение нарастает. Борис Джонсон уходит с должности главы правительства. Сегодня станет известно имя нового премьер-министра. Главным претендентом на этот пост сейчас называют главу МИД Лиз Трасс.

"Я незамедлительно начну разбираться со счетами по энергоснабжению. Без этого никак. Сейчас эта проблема на первом месте, нам нужно помочь людям, нам нужно помочь бизнесу, но нам также нужно разобраться проблемой поставки энергоресурсов, из-за которых мы оказались в такой сложной ситуации", - заявила Трасс.

В тупике и Италия. Агентство ANSA публикует далеко не оптимистичные прогнозы. Около 9 миллионов человек, это шестая часть всего населения страны, окажутся за чертой бедности. Власти экстренно готовят план по сокращению потребления энергии. С октября ограничат центральное отопление общественных зданий и жилых домов. Чтобы не идти на совсем радикальные меры, политики требуют у ЕС покрыть расходы граждан из-за последствий санкций.

"Мы просим, чтобы Европа, как в случае с COVID, поставила щит для покрытия счетов, которые дополнительно оплачивают семьи, иначе мы рискуем миллионом рабочих мест в сентябре", - говорит Маттео Сальвини, лидер итальянской партии "Лидер".

Экономика должна быть экономикой и во Франции. Там решили сократить количество курсирующих поездов этой зимой. О том, что цены на билеты взлетят до не небес, правительство не задумывается. В Евросоюзе паника. Дошли до того, что приостановить собираются и работу Большого адронного коллайдера. В свою очередь в организации ядерных исследований озадачены тем, что резкое отключение приборов может насовсем вывести коллайдер из строя. Впрочем, логику в действиях европейских политиков сейчас сложно уловить. Вот, что накануне сказал премьер-министр Бельгии. Он считает, что за 10 лет его страна легко сможет избавиться от использования ископаемого топлива.

"Нам предстоит от пяти до десяти трудных зим, но мы также можем сделать рывок на 20 лет вперед, отказавшись от ископаемого топлива, несмотря на все трудности", - заявил Александр Де Кроо, премьер-министр Бельгии.

Все это пока только слова и способы сдерживания людей, которым как-то предстоит этой зимой отапливать свои дома. Впрочем, цены растут не только на электроэнергию, но и на продукты, товары первой необходимости. Люди в панике скупают буквально всё. На календаре только первые числа сентября, а британцы сметают с прилавков искусственные ёлки — настолько опасаются роста цен к концу года. К примеру, в одном из крупнейших универмагов страны продажи деревьев выросли на 400%.

Елена Макарова. "ТВ Центр".

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