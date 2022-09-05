Смотрите в 22:35 специальный репортаж "Возвращение в реальность"

Сто лет назад Донбасс называли "сердцем России". Почему же после революции он оказался в составе Украинской советской социалистической республики, и к чему привела историческая ошибка большевиков? Смотрите специальный репортаж Веры Кузьминой "Возвращение в реальность" сегодня в 22:35 на нашем канале