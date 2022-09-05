Сто лет назад Донбасс называли "сердцем России". Почему же после революции он оказался в составе Украинской советской социалистической республики, и к чему привела историческая ошибка большевиков? Смотрите специальный репортаж Веры Кузьминой "Возвращение в реальность" сегодня в 22:35 на нашем канале
Смотрите в 22:35 специальный репортаж "Возвращение в реальность"
11:46
- понедельник
- 05 сентября 2022
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