В российских школах стартовали уроки "Разговоры о важном"

Их цель - нравственно-патриотическое воспитание детей

В новом учебном году во всех школах и колледжах страны ввели цикл внеурочных занятий "Разговоры о важном". Их цель - нравственно-патриотическое воспитание детей, знакомство с традициями, историей и культурой России.

Сегодня прошёл первый такой урок, он посвящён Дню знаний. С учениками побеседовали об этом государственном празднике, а также рассказали о платформе "Россия - страна возможностей" и о международных олимпиадах. "Разговоры о важном" будут проходить каждый понедельник первым уроком. Перед этим состоится церемония поднятия государственного флага и исполнение гимна.

"Это занятие позволяет настроить диалог между взрослым и ребёнком. Зачем это надо - чтобы дети не боялись задавать определённые вопросы и получать на них ответы. Сейчас очень много волнующих тем, которые соответственно беспокоят детей. И, к сожалению, в школах до появления этого предмета отсутствовал предмет, где дети могут именно пообщаться со взрослым, со специалистом, классным руководителем на эти самые темы", - говорит Петр Зуев, исполняющий обязанности директора ГБОУ "Цифровая школа" г. Москва.

Уроки будут проходить в формате доверительной беседы о таких вещах, как дружба, семья, чувства, которые испытывает ребёнок в той или иной ситуации. Занятия адаптированы для школьников разных классов. Каждая тема будет сопровождаться видеороликом, презентационными материалами и интерактивными заданиями.

"Подобные занятия могут помочь раскрыться ребятам, потому что многие и не знают о том, что есть такие платформы, которые помогают детям раскрыться. Я очень рада, что поступила в наш колледж, потому что именно здесь я поняла, как много возможностей есть у студентов, у подростков, как много можно сделать для себя, для страны, как раскрыться", - говорит Наталья Васенкова, студентка колледжа электромеханики и информационных технологий МГКЭИТ.

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