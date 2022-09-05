В Москве прошло посвящение в студенты РНИМУ имени Пирогова

В студенты посвятили более 2,5 тысяч человек

Более двух с половиной тысяч первокурсников прошли посвящение в студенты Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова.

Церемония состоялась на сцене Adrenaline Stadium в Москве. Напутственные слова будущим медикам произнес ректор.

В этом году в учебное заведение поступило рекордное количество иностранных абитуриентов. Университет стал участником программы "Приоритет 20-30". И готовится открыть передовую школу, в которой будущие специалисты будут изучать генную инженерию.

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