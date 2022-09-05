В Москве прошло посвящение в студенты РНИМУ имени Пирогова

В студенты посвятили более 2,5 тысяч человек
Более двух с половиной тысяч первокурсников прошли посвящение в студенты Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова.
Церемония состоялась на сцене Adrenaline Stadium в Москве. Напутственные слова будущим медикам произнес ректор.
В этом году в учебное заведение поступило рекордное количество иностранных абитуриентов. Университет стал участником программы "Приоритет 20-30". И готовится открыть передовую школу, в которой будущие специалисты будут изучать генную инженерию.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"