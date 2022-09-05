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Российский дипломат и охранник пострадали при взрыве в Кабуле

11:27
  • понедельник
  • 05 сентября 2022

Жертвами могли стать до 20 человек

Российский дипломат и охранник посольства пострадали при взрыве у ворот дипмиссии в Кабуле.
У российского посольства в Кабуле прогремел взрыв

Об этом сообщил источник РИА Новости. Уточняется, что сотрудник службы безопасности – тоже россиянин.

Взрыв у ворот российского посольства в Кабуле прогремел утром 5 сентября, его устроил террорист-смертник. Он произошел в момент, когда сотрудник дипмиссии вышел, чтобы зачитать список ожидавших в очереди на визу.

Количество погибших и пострадавших уточняется. По неподтвержденным данным, жертвами стали как минимум 20 человек.

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