Продолжительность жизни в России вернулась к допандемийному уровню

Об этом рассказали в Минздраве

Показатели продолжительности жизни в России возвращаются к уровню, который был зафиксирован до пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 5 сентября, рассказал первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.

Представитель Минздрава отметил, что пандемия внесла существенный вклад в демографические показатели, в частности, в достижение ожидаемой продолжительности жизни.

Однако Россия на сегодняшний день возвращается к показателям допандемийного уровня. Фисенко заверил, что российские власти постараются эти показатели "удерживать и улучшать, безусловно", сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала, что за время пандемии коронавирусной инфекции средняя продолжительность жизни человека в мире уменьшилась на два года, опустившись с 72,5 лет до отметки менее 71 года.

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