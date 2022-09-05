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Собянин: 14 новых спортивных объектов открыли в Москве с начала года

12:05
  • понедельник
  • 05 сентября 2022

Возможность заниматься физкультурой сегодня есть у каждого москвича

За 12 лет в столице построили около 170 стадионов, ледовых дворцов, физкультурно-оздоровительных комплексов, футбольных полей и других крупных спортивных сооружений. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в соцсети.

Мэр отметил, что возможность заниматься физкультурой сегодня есть у каждого москвича. Во всех районах строят общедоступные спорткомплексы, обновляют площадки в парках и во дворах. В этом году в Москве открыли 14 объектов, среди которых - новый ФОК "Волна". Комплекс с двумя бассейнами - для жителей Чертаново Центральное и соседних районов. В нём проводят занятия аквааэробикой, идёт набор в оздоровительные группы и детские секции. Также там будут проходить районные соревнования.

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