Боррель признал усталость европейцев от антироссийских санкций

Все со страхом ждут зимы

Европейцы устали от бесконечных антироссийских санкций и озабочены грядущей зимой.

Об этом заявил Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Он отметил, что в сложившихся условиях важно каждому разъяснить необходимость санкций против России.

"Нельзя дать России возможность использовать усталость от санкций, которую испытывают отдельные наши страны. Эта проверка на прочность еще будет продолжаться. Мы должны говорить с нашими гражданами и разъяснять, как выглядит наша ответственность", сообщил он на межпарламентской конференции ЕС в Праге.

Боррель подчеркнул, что важно ликвидировать энергетическую зависимость стран ЕС от России.

Ранее министр по делам Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что у коллективного Запада нет единогласия в поддержке антироссийских санкций.

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