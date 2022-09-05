ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Эстонии начали готовиться к партизанской войне

12:10
  • понедельник
  • 05 сентября 2022

Страна готовится к организованной партизанской деятельности, утверждают местные СМИ

Эстония готовится к организации вооруженного партизанского сопротивления при возможной оккупации страны. К такому сопротивлению планируется привлекать местное население, сообщает портал ERR.
В Эстонии начались учения ВВС стран НАТО

Как утверждают эстонские средства массовой информации, Министерство обороны Эстонии готовит законопроект, который даст национальным силам обороны полномочия заниматься подготовкой вооруженного сопротивления на оккупированных территориях.

Для этого будут создавать агентурные сети и поддерживающую инфраструктуру, например конспиративные квартиры и тайники для хранения снаряжения.

Ожидается, что соответствующий законопроект представят на утверждение правительству в сентябре, а парламент Эстонии примет его до конца 2022 года.

Страны региона Балтийского моря ранее заявили о намерении укреплять сотрудничество, чтобы ответить на "угрозу", якобы исходящую от России. В частности, Эстония планирует усилить береговую оборону, оборону воздушного пространства, укрепить оборону на море, рассказал эстонский министр обороны Ханно Певкур.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Эстонские военные
Эстонские военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.