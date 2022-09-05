В Эстонии начали готовиться к партизанской войне

Страна готовится к организованной партизанской деятельности, утверждают местные СМИ

Эстония готовится к организации вооруженного партизанского сопротивления при возможной оккупации страны. К такому сопротивлению планируется привлекать местное население, сообщает портал ERR.

Как утверждают эстонские средства массовой информации, Министерство обороны Эстонии готовит законопроект, который даст национальным силам обороны полномочия заниматься подготовкой вооруженного сопротивления на оккупированных территориях.

Для этого будут создавать агентурные сети и поддерживающую инфраструктуру, например конспиративные квартиры и тайники для хранения снаряжения.

Ожидается, что соответствующий законопроект представят на утверждение правительству в сентябре, а парламент Эстонии примет его до конца 2022 года.

Страны региона Балтийского моря ранее заявили о намерении укреплять сотрудничество, чтобы ответить на "угрозу", якобы исходящую от России. В частности, Эстония планирует усилить береговую оборону, оборону воздушного пространства, укрепить оборону на море, рассказал эстонский министр обороны Ханно Певкур.

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