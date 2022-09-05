Суд аннулировал лицензию СМИ у "Новой газеты"

Речь идет о печатной версии

Басманный суд Москвы принял решение аннулировать лицензию СМИ "Новой газеты" по иску Роскомнадзора (РКН).

Решение принято в понедельник, 5 сентября. В самой "Новой газете" пояснили, что речь идет о претензии к печатной версии издания. Руководство СМИ заявило о своем несогласии с решением суда.

В июне РКН потребовал отозвать лицензию "Новой газеты" из-за того, что издание не предоставило устав редакции в установленный законом о СМИ срок. До этого надзорное ведомство вынесло изданию два предупреждения за упоминание НКО-иноагента без соответствующей маркировки.

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