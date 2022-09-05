В России с коронавирусом госпитализировали 1830 человек

Скончались 76 пациентов

За сутки в России госпитализированы 1830 заболевших коронавирусом. Об этом в понедельник, 5 сентября, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 41690 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 30703 человека, скончались 76 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 4006 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 240. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 2997 человек, в Московской области – 1218.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлен 19771113 случаев заболевания, зарегистрировано 384787 летальных исходов.

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