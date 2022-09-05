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В ЕС заявили о неспособности России разрабатывать новые месторождения

12:19
  • понедельник
  • 05 сентября 2022

Санкции оказались эффективны, считает Жозеп Боррель

Россия не сможет разрабатывать новые месторождения нефти и газа без технологического участия западных компаний. Такое заявление сделал в понедельник, 5 сентября, глава евродипломатии Жозеп Боррель.
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Представитель Брюсселя напомнил, что "многие говорят, что доходы России только выросли, но санкции не могут подействовать немедленно".

По словам Борреля, хотя Россия продолжает использовать свои месторождения, "важно понимать, что они истощаются". Новые месторождения в стране имеются, однако Россия не сможет их разрабатывать без западных компаний и их технологического потенциала, полагает чиновник.

Боррель сделал вывод, что антироссийские санкции Запада оказались очень действенными, поскольку "не позволят России разрабатывать новые углеводородные месторождения", сообщает ТАСС.

Ранее заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев предостерег Брюссель от новых рестрикций в отношении поставок энергоресурсов. Он предупредил, что если Европа решится ввести потолок цен на трубопроводный газ из России, тогда "российского газа в Европе просто не будет".

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