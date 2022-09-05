Начато расследование

Два сотрудника посольства России погибли при взрыве в Кабуле.

Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщили в МИД России. Взрыв произошел около входа в консульский отдел посольства, его произвел "неизвестный боевик". Есть пострадавшие среди афганских граждан.

Посольство России в Кабуле находится в тесном контакте со службами безопасности Афганистана, добавили во внешнеполитическом ведомстве. Ведется расследование.

Взрыв у ворот российского посольства в Кабуле прогремел утром 5 сентября, его устроил террорист-смертник. По информации телеканала Al Jazeera, погибли восемь человек, не менее 15 получили ранения.

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