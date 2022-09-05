ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поручил обеспечить независимость от иностранного софта

12:38
  • понедельник
  • 05 сентября 2022

В стране появится концепция технологического развития

В России необходимо предпринять меры для обеспечения технологической независимости от используемого сейчас иностранного программного обеспечения. Такое поручение дал российский лидер Владимир Путин.

В соответствии с поручением главы государства, до 15 декабря необходимо разработать и утвердить концепцию технологического развития России до 2030 года. В ней должны быть предусмотрены цели технологического развития, механизмы их достижения и количественные показатели, характеризующие их достижение.

Еще одно поручение главы государства касается условий использования в России иностранного софта, в отношении которого невозможно добросовестное исполнение обязательств. Президент распорядился изучить и проработать такие условия.

Кроме того, поручено обеспечить распространение мер государственной поддержки на быстрорастущие технологические компании и при необходимости разработать дополнительные меры государственной поддержки таких компаний, определив источники финансирования, сообщается на официальном сайте Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил о важности технологического суверенитета. Российский лидер отметил, что в условиях санкций из России "уходят некоторые компании и уносят с собой технологии", однако это "заставляет нас шевелиться".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.