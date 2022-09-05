Путин поручил обеспечить независимость от иностранного софта

В стране появится концепция технологического развития

В России необходимо предпринять меры для обеспечения технологической независимости от используемого сейчас иностранного программного обеспечения. Такое поручение дал российский лидер Владимир Путин.

В соответствии с поручением главы государства, до 15 декабря необходимо разработать и утвердить концепцию технологического развития России до 2030 года. В ней должны быть предусмотрены цели технологического развития, механизмы их достижения и количественные показатели, характеризующие их достижение.

Еще одно поручение главы государства касается условий использования в России иностранного софта, в отношении которого невозможно добросовестное исполнение обязательств. Президент распорядился изучить и проработать такие условия.

Кроме того, поручено обеспечить распространение мер государственной поддержки на быстрорастущие технологические компании и при необходимости разработать дополнительные меры государственной поддержки таких компаний, определив источники финансирования, сообщается на официальном сайте Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил о важности технологического суверенитета. Российский лидер отметил, что в условиях санкций из России "уходят некоторые компании и уносят с собой технологии", однако это "заставляет нас шевелиться".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"