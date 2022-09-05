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Песков обвинил Запад в приостановке "Северного потока"

12:57
  • понедельник
  • 05 сентября 2022

Москва отвергает обвинения в связи с этим в свой адрес

Россия отвергает попытки возложить на нее вину за приостановку газопровода "Северный поток". Такое заявление в понедельник, 5 сентября, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля подчеркнул, что в остановке трубопровода виноват коллективный Запад и его санкции. Проблема не исчезла, в работе "Северного потока", по словам Пескова, "все держится на одном агрегате".

Других проблем, которые могли бы привести к остановке газопровода нет, заявил пресс-секретарь президента, ситуация связана исключительно с антироссийскими рестрикциями, сообщает РИА Новости.

Ранее Дмитрий Песков отмечал, что остановка "Северного потока" произошла из-за действий европейских политиков и принятых ими санкций, из-за которых европейские компании не могут проводить сервисное обслуживание агрегатов, от которых зависит нормальная работа газопровода.

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