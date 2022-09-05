В Подмосковье зафиксировали первые заморозки

В некоторых районах температура опустилась до -5

В столичном регионе зафиксированы первые заморозки. В Шатуре температура воздуха минувшей ночью спустилась до -2 градусов, а в Орехово-Зуевском районе даже до -5.

Этого вполне хватило, чтоб вода превратитесь в лёд, а на траве образовался лёгкий снежный налёт. И всё это не смотря на то, что на календаре лишь первые числа сентября.

Впрочем, синоптики успокаивают, тёплые дни впереди ещё будут. Ко Дню города в столице ожидается плюс 17.

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