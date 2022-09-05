Москва готова к отопительному сезону

Коммунальщики подготовились

Москва к отопительному сезону готова. За лето коммунальщики привели все дома и значимые социальные в полный порядок. Специалисты проверили городские ТЭЦ и тепловые пункты, а также водопроводные, канализационные, газовые и электрические сети. Протестировали автоматику, чтобы свет и тепло горожане получали без перебоев. При необходимости устранили неполадки или же провели ремонт. Уделили внимание противопожарной системе. В случае нештатных ситуаций будут привлекать аварийные бригады. Их подготовили свыше полутора тысяч. Они оснащены специализированной техникой, аварийными источниками электро- и теплоснабжения.

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