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Москва готова к отопительному сезону

14:58
  • понедельник
  • 05 сентября 2022

Коммунальщики подготовились

Москва к отопительному сезону готова. За лето коммунальщики привели все дома и значимые социальные в полный порядок. Специалисты проверили городские ТЭЦ и тепловые пункты, а также водопроводные, канализационные, газовые и электрические сети. Протестировали автоматику, чтобы свет и тепло горожане получали без перебоев. При необходимости устранили неполадки или же провели ремонт. Уделили внимание противопожарной системе. В случае нештатных ситуаций будут привлекать аварийные бригады. Их подготовили свыше полутора тысяч. Они оснащены специализированной техникой, аварийными источниками электро- и теплоснабжения.

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