Систему Московской электронной школы начнут использовать по всей России

Основные функции заработают уже с нового года

Систему Московской электронной школы смогут использовать по всей стране. Федеральная система будет включать в себя электронный дневник и журнал, портфолио учащихся и многие другие инструменты МЭШ. Основные функции заработают уже с нового года.

На столе у Александра Негазова уже несколько лет бумаг практически нет – в цифру ушли бесконечные стопки тетрадей, журналы успеваемости и документы. И это результат внедрения в столичное образование Московской электронной школы (МЭШ).

"За счет того, что она автоматизирована, учителю остается только посмотреть процент выполнения, оценить качество заданий и выставить эти задания сразу в журнал. Причем, это можно сделать даже с помощью телефона. Я также могу все это спокойно сделать в дороге, на перемене и это становится максимально комфортно", - говорит Александр Негазов, учитель математики и физики ГБОУ "Цифровая школа" г. Москвы.

МЭШ запустили в 2016 году. Электронная платформа охватывает все сферы школьного образования. Более полутора сотен тысяч интерактивных приложений, более 30 виртуальных лабораторий, 348 учебников, 56 тысяч сценариев уроков, 245 произведений художественной литературы. Авторами стали 34 тысяч московских учителей. Кроме того, здесь доступны книги и учебники других библиотек.

"Материал разбит по темам. По адаптированности, по уровню сложности. Есть раздел самодиагностика, где любой ребенок может проверить свои знания. Пройти, выбрать предмет и пройти диагностику. Это тест с автопроверкой. В результате будет дана оценка: что знает, что не знает. Все, что не знает, можно вернуться и почитать в библиотеке", - говорит Евгений Комаренко, директор Центра цифровизации образования.

МЭШ – это мегапроект столичного Департамента образования и охватывает все стороны жизни школьника.

"При помощи карты "Москвёнок" я могу оплачивать свои покупки в буфете, а также свои обеды", - говорит Дарья Степанова, ученица ГБОУ "Цифровая школа" г. Москвы.

"То, что родители знают мою успеваемость и всегда могут убедиться, что я в школе, меня не напрягает. И, наоборот, мне это очень нравится. Потому что им не приходится мне звонить и узнавать, где я", - говорит Захар Павлов, ученик ГБОУ "Цифровая школа" г. Москвы.

"Тебе не нужно доставать этот бумажный дневник и выискивать что-то в своем ужасном почерке", - рассказывает Владимир Арбузов, ученик ГБОУ "Цифровая школа" г. Москвы.

"Можно проводить различные эксперименты: это и гидродинамика по физике, и какие-то химические опыты", - рассказывает Анастасия Воробьева, ученица ГБОУ "Цифровая школа" г. Москвы.



"Визуальное изложение информации для меня более удобное и я всегда могу их пересмотреть", - говорит Юлия Ваза, ученица ГБОУ "Цифровая школа" г. Москвы.

Школьники могут загружать в систему данные паспорта, свидетельства о рождении, СНИЛС и контактную информацию. И такой массив информации обязательно остается приватным.

"У нас не было прецедента, когда бы были утечки данных из этой системы. У нас выходит функционал с периодичностью раз в 2 недели", - заявил Владимир Макаров, заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы.

Теперь опыт Москвы внедрят во всех регионах страны. Договор об этом подписали мэр столицы, главы Минцифры и Минпросвещения России.

"Это то, что позволяет упростить образовательный процесс, сделать его более динамичным и, самое главное, родители получают очень прозрачную систему информирования", - говорит Александр Молотков, руководитель Департамента образования г. Москвы.

В этом учебном году МЭШ сможет порекомендовать секцию, кружок или дополнительные занятия для ребенка. Родителям не нужно будет оформлять бумаги – все в приложении. А у учителей появятся портфолио, которые они смогут самостоятельно пополнять новыми профессиональными достижениями.

Иван Колесников, Камилла Султанова, Валерий Белинский, Дмитрий Панов, Олег Соколов. "ТВ Центр".

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