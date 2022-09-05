Собянин: Пять поликлиник в разных округах Москвы открылось после реконструкции

От старых зданий остались только стены

Около 170 стадионов, а ещё ледовые дворцы, ФОКи и футбольные поля построены за последние годы в Москве. Причём только в этом году в эксплуатацию ввели 14 объектов. После реконструкции в разных районах города открываются и поликлиник. Ко Дню города их открыли сразу пять.

Современное, светлое и просторное. Поверить в то, что здание поликлиники строили не с нуля, а реконструировали, не могут ни врачи, ни пациенты. Большинству старых поликлиник уже более полувека и они не соответствуют современным стандартам.

"Появились, наконец-то, кондиционеры, раньше у нас этого не было. Нам было жарко, теперь у нас комфортно", - говорит Людмила Медведева, врач общей практики поликлиники № 151 Москвы.

Главное, что все продумано. Удобство кроется в самых, казалось бы, простых вещах. Для пациентов - кафе. Для сотрудников - специальные комнаты отдыха

"Еще мне очень нравится расположение кабинетов. Если раньше у нас терапевты сидели в разных местах, теперь они все сидят на одном этаже. На третьем этаже у нас сидят все специалисты. И у нас там есть сразу УЗИ, поэтому пациентам не надо ходить по этажам", - говорит Эльвира Поликарпова, врач-методист 3 филиала ГБУЗ ГП № 219.

В обновленных стенах - самое современное оборудование. У специалистов теперь в арсенале лучшая техника. По новым стандартам совсем недавно заработала и 42 детская поликлиника в столичном районе Ясенево.

"В Ясенево, кстати, крупнейшая программа - 6 поликлиник под реконструкцию. Мало где в районах такой комплексный подход. Две поликлиники уже отремонтировано. Еще 4 сейчас будем делать. Тоже какие-то временные неудобств будут, но я думаю, там быстрее будем делать. В течение 9-10 месяцев в основном ремонты сейчас заканчиваем", - заявил Сергей Собянин.

Ко Дню города в столице открывают двери для пациентов после комплексной реконструкции 5 поликлиник в разных округах Москвы. Еще один серьезный подарок москвичам, особенно жителям района Чертаново Центральное, - открытие физкультурно-оздоровительного комплекса "Волна". О долгожданном событии Сергей Собянин сегодня рассказал в своей соцсети.

За 12 лет городскую спортивную инфраструктуру пополнили порядка 170 стадионов, ледовых дворцов, физкультурно-оздоровительных комплексов, футбольных полей и других крупных сооружений. Только в этом году в эксплуатацию ввели 14 объектов. Впереди - еще много знаковых событий.

"В огромном районе Некрасовка, в котором проживает около 100 тысяч человек, нет ни одного спортивного объекта. Это полное безобразие. Поэтому мы решили построить не просто какой-то проходной ФОК, а настоящий Дворец спорта вместе с ледовой ареной, с бассейном, игровыми залами и так далее", - говорит ранее Сергей Собянин.

Спортивный дворец "Некрасовка" возводится на базе одноименного транспортно-пересадочного узла. В трехэтажном здании комплекса будет возможность позаниматься 12-ю видами спорта. Строители обещают передать объект в эксплуатацию уже в начале следующего года. Уже совсем скоро свои двери откроет и ледовый дворец "Самбо 70" в районе Ясенево. Помимо основного катка и тренировочного, здесь будут работать зал акробатики, хореографический и тренажерный залы, а также реабилитационный блок с зоной водных процедур.

Екатерина Гоголева, Егор Миронов, Павел Суменков, "ТВ Центр".

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