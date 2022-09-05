В Москве завершается сборка четырех электрических судов

Тестировать суда начнут до конца года

Подготовка к запуску нового городского транспорта. Финальная сборка четырёх первых электрических речных судов проходит в Москве. Особенность в том, что основные элементы - российского производства. Речь идёт о системе движения, электрическом двигателе, батарее, а также системах отопления и охлаждения. Тестировать суда начнут до конца года. Вначале без пассажиров, а потом со специалистами и с теми, кто пожелает войти в группу для испытаний. Такие поездки будут бесплатные.

"После того, как мы убедимся, что суда полностью безопасные, отвечают всем требованиям речного регистра, требованиям министерства транспорта России. После этого только эти суда будут допущены для регулярных перевозок. Ориентировочно это сезон следующей навигации", - говорит заммэра Москвы Максим Ликсутов.

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