Грохот пушек и барабанная дробь: Бородинское сражение воссоздали в Подмосковье

Легендарной битве исполнилось 210 лет

В эти выходные на Бородинском поле снова встретились армии Наполеона и Кутузова. Одно из главных сражений в истории Отечественной войны 1812 года было воспроизведено с документальной точностью. Участники реконструкции вжились в роли умело и с удовольствием. А для зрителей масштабное действо стало ожившим уроком истории.

26 августа по старому стилю. Подступы к можайскому селу Бородино. Войска Наполеона начинают артобстрел армии Кутузова. Французская пехота наступает, но наперерез ей устремляются гвардейцы Егерского полка. Так начиналась самая знаменитая битва Отечественной войны 1812 года. Также начинается и реконструкция баталии на территории Бородинского музея. На поле - больше восьми сотен участников. И каждый покорён романтикой Наполеоновских войн.

"Наполеоновская эпоха, как говорят, это последняя война рыцарей. То есть когда армия стенка на стенку, было какое-то уважение к врагу, была честная война. Плюс, это красивая форма, это память нашей истории. Всё-таки великая победа", - говорит Александр Пискунов, реконструктор военно-исторического клуба "Ахтырский гусарский полк".

Реконструкторы детально воссоздают события тех дней: ярчайшие и точные элементы битвы, подлинные военные орудия и костюмы. За кулисами представления - в бивуаке - обстановка тоже максимально приближена к реалиям начала XIX века. Во время фестиваля все участники разбивают лагерь посреди поля, ведут быт и ночуют в полевых палатках.

"У меня историческое седло. Форма, в которую я одета, это форма образца как раз 1810-1813 года, то есть как раз тот коридор, который необходим по времени под Бородино, он соблюдён. Это цвет, который называется авроровый, он был приборным для кирасир", - говорит Юлия Короткова, трубач военно-исторического клуба "Пятый кирасирский полк Великой армии Наполеона".

"Это тяжёлый кавалерийский французский палаш, который был на вооружении французских кирасир, драгун. Кстати, очень удачная модель. Примерно в таком виде, за некоторыми исключениями, французские палаши дожили до Первой мировой войны", - говорит Сабир Еникеев, аспирант Исторического факультета СПбГУ.

Реконструкция Бородинской битвы - это один из самых масштабных исторических фестивалей в Европе. И обычно на неё собираются тысячи участников не только из России, но и со всего мира. Но в этом году сюда смогли прорваться всего два иностранных гостя. Остальные просто не смогли получить визы.

"Была заявка на автобус на 40 человек ребят из Польши. Хотели приехать 7-й кирасирский полк, наши друзья, хотели приехать французская пехота. То есть я думаю, что навскидку мы потеряли человек 100-120 хороших реконструкторов из других стран. Из Европы", - говорит Илья Туровский, командир военно-исторического клуба "Пятый кирасирский полк Великой армии Наполеона".

Несмотря ни на что, реконструкция Бородинского сражения - это живой, захватывающий урок истории.

Ксения Игнатова, Андрей Пашутин и Даниил Шкловский. "ТВ Центр".

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