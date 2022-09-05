В МХТ имени Чехова открылся юбилейный сезон

О планах театра рассказал худрук Константин Хабенский
Сразу 14 премьер: в МХТ имени Чехова открыли юбилейный, 125, сезон. О ближайших планах труппе рассказал худрук театра Константин Хабенский.
Сейчас заканчиваются репетиции "Новой оптимистической трагедии" в трактовке Константина Богомолова. Премьера уже 1 октября. К февралю готовят комедию Шекспира "Как вам это понравится", в марте Денис Азаров представит "Дядю Ваню".
В театр возвращается легендарный режиссёр Анатолий Васильев с новой постановкой "Западная пристань". Показ намечен на май.
От некоторых спектаклей, связанных с военной тематикой, пришлось на время отказаться. Тем не менее, репертуар МХТ по-прежнему остаётся разнообразным и интригующим.