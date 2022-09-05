В МХТ имени Чехова открылся юбилейный сезон

О планах театра рассказал худрук Константин Хабенский

Сразу 14 премьер: в МХТ имени Чехова открыли юбилейный, 125, сезон. О ближайших планах труппе рассказал худрук театра Константин Хабенский.

Сейчас заканчиваются репетиции "Новой оптимистической трагедии" в трактовке Константина Богомолова. Премьера уже 1 октября. К февралю готовят комедию Шекспира "Как вам это понравится", в марте Денис Азаров представит "Дядю Ваню".

В театр возвращается легендарный режиссёр Анатолий Васильев с новой постановкой "Западная пристань". Показ намечен на май.

От некоторых спектаклей, связанных с военной тематикой, пришлось на время отказаться. Тем не менее, репертуар МХТ по-прежнему остаётся разнообразным и интригующим.



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