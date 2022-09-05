Мосбиржа возобновила валютные торги после остановки

Была выявлена ошибка в конфигурации торговой системы

Московская биржа возобновила торги на валютном рынке и рынке драгметаллов в 12:15 по московскому времени.

Торги были приостановлены с 10:50 в связи с выявленной ошибкой в конфигурации торговой системы, говорится в сообщении.

"Торговая система доступна для снятия ранее выставленных заявок", - заявили в пресс-службе Мосбиржи.

В последний раз Мосбиржа приостанавливала торги валютном рынке и рынке драгметаллов 30 июля 2018 года по технических причинам, напоминает РИА Новости.

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