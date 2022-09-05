Он воюют лучше профессиональных военных

Жители Донбасса воюют лучше профессиональных военных.

Об этом в понедельник, 5 сентября, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Всероссийском молодежном экологическом форуме на Дальнем Востоке.

"Меня просто поражает мужество этих людей - в том числе и тех, кто борется за свою родину на переднем крае <…> это не профессиональные военные. Два корпуса сформированы из местных жителей - они воюют лучше, чем профессиональные воины. Они сражаются очень мужественно, храбро и результативно", - заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что долг России - оказать помощь Донбассу и его жителям в борьбе против боевых действий, развернутых неонацистским киевским режимом после событий 2014 года.

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