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Путина поразило мужество жителей Донбасса

13:12
  • понедельник
  • 05 сентября 2022

Он воюют лучше профессиональных военных

Жители Донбасса воюют лучше профессиональных военных.
Последние новости о ходе спецоперации в Донбассе на сегодня, 5 сентября

Об этом в понедельник, 5 сентября, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Всероссийском молодежном экологическом форуме на Дальнем Востоке.

"Меня просто поражает мужество этих людей - в том числе и тех, кто борется за свою родину на переднем крае <…> это не профессиональные военные. Два корпуса сформированы из местных жителей - они воюют лучше, чем профессиональные воины. Они сражаются очень мужественно, храбро и результативно", - заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что долг России - оказать помощь Донбассу и его жителям в борьбе против боевых действий, развернутых неонацистским киевским режимом после событий 2014 года.

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