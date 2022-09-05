Путин рассказал о задачах развития экотуризма в России

Выгода не должна стоять во главе угла

Погоня за финансовой выгодой при развитии экологического туризма в России не должна оказываться на первом месте. Такое заявление в понедельник, 5 сентября, сделал российский лидер Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что развитие экотуризма в стране должно осуществляться не во вред природе. Путин отметил, что "если человечество не будет заниматься вопросами охраны окружающей среды, то оно само – как часть природы – просто может прекратить существование".

Президент привел в пример Камчатку, где находится на всероссийском молодежном экологическом форуме "Экосистема. Заповедный край". Путин назвал это место уникальным и подчеркнул, что оно не только впечатляет, но и "требует внимания со стороны человека и защиты", сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее Владимир Путин заявил, что создание нормативно-правовой базы для привлечения частных инвестиций в рамках развития особо охраняемых природных территорий не должно сопровождаться возникновением правовых лазеек для "разбазаривания" заповедников.

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