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Россия получила дополнительно 85,9 млрд рублей нефтегазовых доходов

13:57
  • понедельник
  • 05 сентября 2022

Средства поступили в бюджет по итогам августа

Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов России от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема по итогам августа 2022 года составило 85,9 млрд рублей. Об этом в понедельник, 5 сентября, рассказали в российском Министерстве финансов.
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В ведомстве уточнили, что ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в сентябре в размере 403,4 млрд рублей.

С учетом положительного отклонения в августе общий объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составляет 489,3 млрд рублей, сообщает "Интерфакс".

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что наполняемость федерального бюджета "все-таки идет нужными темпами". По словам главы государства, растут как нефтегазовые доходы, так и ненефтегазовые — на 24% за последнее время.

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