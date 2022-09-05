Бочкарев: Москва одобрила строительство 17,5 млн кв м недвижимости с начала года

Девелоперы планируют и согласовывают новые проекты

Несмотря на санкции и экономические трудности, инвесторы проявляют большой интерес к реализации градостроительных проектов в Москве. Об этом в понедельник, 5 сентября, рассказал заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Заммэра отметил, что инвестиционное сообщество с уверенность смотрит в будущее развитие Москвы. Помимо уже реализуемых проектов, девелоперы планируют и согласовывают новые проекты. Только с января по конец августа город одобрил строительство 17,5 млн кв. м всех типов недвижимости в столице.

Заместитель мэра пояснил, что такой интерес к реализации девелоперских проектов в столице связан с их высокой маржинальностью, а также с тем курсом градостроительной политики, которую проводит Стройкомплекс. Москва в дополнение к федеральному пакету мер поддержки приняла свой комплекс решений, стимулирующих бизнес и строительную отрасль в частности.

Председатель комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Анастасия Пятова отметила, что наибольший объем одобренных строек приходится на долю жилья — около 8,3 млн кв. м, однако вырос запрос и на реализацию проектов коммерческой недвижимости.

"Помимо жилья город согласился со строительством почти 4 млн кв. м недвижимости промышленного назначения. Еще более 3,5 млн кв. м разрешено построить под офисное назначение. Кроме того, город одобрил реализацию торговых объектов площадью почти 1,8 млн кв. м, добавила Пятова.

Председатель комитета напомнила, что с начала 2022 года было проведено 28 заседаний Градостроительно-земельной комиссии Москвы, возглавляемой мэром города Сергеем Собяниным.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве за 2021 год было построено 16 млн кв. м недвижимости. Это примерно такой же город, как Вологда. При этом требования к качеству строительства в столице очень высокие.

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