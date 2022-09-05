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Посол Украины извинился за свои высказывания о русских

14:05
  • понедельник
  • 05 сентября 2022

Его вызвали в МИД Казахстана

Посол Украины в Нур-Султане Петр Врублевский извинился за высказывания об убийствах русских.

Ранее в соцсетях распространился отрывок из интервью блогеру Диасу Кузаирову, где Врубелевский заявил, что украинские власти стараются убить как можно больше русских. Власти Казахстана вызвали дипработника в МИД для объяснений.

"Мы пригласили украинского посла, он принес свои извинения и сказал, что это было высказано на фоне повышенного эмоционального состояния", - сообщил представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

Он добавил, что сейчас Врублевский находится в отпуске.

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