Посол Украины извинился за свои высказывания о русских

Его вызвали в МИД Казахстана
Посол Украины в Нур-Султане Петр Врублевский извинился за высказывания об убийствах русских.
Ранее в соцсетях распространился отрывок из интервью блогеру Диасу Кузаирову, где Врубелевский заявил, что украинские власти стараются убить как можно больше русских. Власти Казахстана вызвали дипработника в МИД для объяснений.
"Мы пригласили украинского посла, он принес свои извинения и сказал, что это было высказано на фоне повышенного эмоционального состояния", - сообщил представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
Он добавил, что сейчас Врублевский находится в отпуске.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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