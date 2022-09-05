ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ракова: Более 7800 сотрудников обновленных московских поликлиник прошли обучение в Кадровом центре

13:52
  • понедельник
  • 05 сентября 2022

Он не имеет аналогов в странах Восточной Европы

В 2022 году около 3000 сотрудников обновленных поликлиник прошли обучение в Кадровом центре департамента здравоохранения Москвы.

А за все время реализации программы обучение прошли уже порядка 7,8 тысячи человек, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Власти разработали отдельную обучающую экспресс-программу для сотрудников обновляемых поликлиник. Для врачей общей практики, педиатров и терапевтов проводятся установочные лекции, а для узкопрофильных специалистов Кадровый центр организовывает специальные аппликационные тренинги, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Для всех сотрудников поликлиник также проводятся социально-психологические тренинги, чтобы отработать коммуникативные навыки и улучшить взаимодействие с пациентами и коллегами, - отметила она.

В ходе обучения врачи знакомятся с современным медицинским оборудованием, которое закупается для обновленных поликлиник.

"Кадровый центр департамента здравоохранения Москвы не имеет аналогов как в России, так и в других странах Восточной Европы", - отметили в пресс-службе мэрии.

В мэрии напомнили, что в программу обновления столичных поликлиник входит более 200 зданий. В нее входит новое техническое оснащение здания, удобная навигация, установка новейшего оборудования, а создание комфортных зон ожидания, а также единый стандарт набора врачей-специалистов.

Для пациентов тех учреждений, где продолжается ремонт, медицинская помощь остается такой же доступной, прием ведется в другом здании. Информацию можно уточнить тут.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Кадровый центр Московского здравоохранения
Кадровый центр Московского здравоохранения
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.