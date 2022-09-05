Москва осудила теракт у российского посольства в Кабуле

Погибли двое российских дипломатов

Утром у здания посольства России в Афганистане прогремел взрыв. Погибли два сотрудника дипмиссии, а также мирные жители. В Кремле и в нашем МИД решительно осудили атаку. Москва рассчитывает, что организаторы понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время.

Первые минуты после взрыва. Улица Дар-уль-Аман, именно здесь располагается российское посольство, в клубах дыма. Прохожие спешат покинуть опасный район. Им навстречу с сиренами несутся кареты скорой помощи и полицейские машины.

Этим утром у ворот российского посольства было людно. Примерно в 10:50 по местному времени охранники дипмиссии заметили в толпе террориста, который приближался к консульскому отделу, и открыли по нему огонь. В этот момент мужчина совершил самоподрыв. От 15 до 25 человек погибли на месте. Среди них – два сотрудника российского посольства. В тот момент они вышли к местным жителям, чтобы назвать имена претендентов на получение визы.

"Задействованы возможности службы разведки и контрразведки Афганистана. Будем надеяться на то, что устроители этого теракта, его исполнители, понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время. Сейчас я предлагаю почтить память наших товарищей минутой молчания", - заявил Сергей Лавров, министр иностранных дел России.

Атаку в Кабуле уже прокомментировали в Кремле.

"Безусловно, речь идет о террористическом акте, что абсолютно недопустимо, в целом. Мы решительно осуждаем подобные террористические акты. Конечно же, сейчас главное, что необходимо сделать, это получить информацию с места о том, что случилось с нашими представителями и дипломатами", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как сообщили в российском МИД, уже усилена охрана внешнего периметра российского посольства. Привлечены дополнительные силы талибских властей (организация запрещена в России). Ответственность за теракт пока не взяла ни одна организация.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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