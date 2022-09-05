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Советский танк Т-34 своим ходом доехал до постамента на границе с Эстонией

14:52
  • понедельник
  • 05 сентября 2022

Его установят в Ивангороде

О том, что память о великой Победе над нацизмом невозможно убить и справедливость всегда восторжествует, доказали в Ленинградской области. В Ивангороде появилась точная копия снесенного эстонскими властями в Нарве советского Т-34.

Сегодня легендарный танк, участвовавший в параде на Красной площади, под одобрительные возгласы горожан, самостоятельно прибыл к месту установки - непосредственно перед погранпереходом на российско-эстонской границе.

Символично, что именно в этом районе в июле 44-го войска Ленинградского фронта форсировали реку, прорвали оборону фашистов и освободили Нарву. Официальное открытие памятника запланировано на 11 сентября.

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