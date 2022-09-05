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В ЕС объявили об отсутствии гарантий въезда для обладателей шенгена

14:21
  • понедельник
  • 05 сентября 2022

Наличие визы не означает право на въезд в страну

Наличие шенгенской визы не является для россиян гарантией на въезд в страны Евросоюза. Об этом в понедельник, 5 сентября, рассказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
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Чиновник напомнил о договоренности членов Евросоюза о том, что государства будут использовать национальные возможности, чтобы держать под контролем поток людей, пересекающих границы.

Факт наличия визы не означает право на въезд в страну, хотя это необходимое условие, подчеркнул Боррель. Однако он заявил, что даже если визу выдали, может так случиться, что ее обладателю откажут во въезде.

Вместе с тем глава европейской дипломатии вновь указал, что страны ЕС "не могут полностью изолировать россиян от Европы", сообщает "Интерфакс".

Ранее страны ЕС не поддержали запрет на выдачу шенгена россиянам, однако договорились полностью заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией. Мера уменьшит число выданных виз и усложнит этот процесс.

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