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ЕК и Киев подписали документ о выделении Украине 500 млн евро

14:39
  • понедельник
  • 05 сентября 2022

Брюссель одобрил новую программу бюджетной поддержки Украины

Еврокомиссия и Украина подписали соглашение о предоставлении Киеву 500 млн евро финансовой помощи. Об этом рассказал в понедельник, 5 сентября, официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер.
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По словам чиновника, средства выделяются в рамках обязательств, озвученных председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в рамках кампании "Поддержи Украину".

Выделение средств было также согласовано на международной конференции доноров на высоком уровне в мае в Варшаве, напомнил Мамер.

Деньги будут направлены Киеву в рамках новой программы бюджетной поддержки, сообщает ТАСС.

Запад продолжает поддерживать украинские власти деньгами и оружием. В частности, Бельгия выделит 8 млн евро по каналам НАТО на нужды украинской армии. Королевство решило оплатить лекарства, зимнюю одежду и приборы ночного видения для ВСУ.

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