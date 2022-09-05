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Задержан директор турфирмы по делу о гибели туристов на вулкане

14:27
  • понедельник
  • 05 сентября 2022

Спасательная операция продолжается

Директор турфирмы "Экстрим тайм", организовавшей тур на вулкан Ключевская сопка на Камчатке, задержан в Новосибирске.

По месту работы и жительства прошли обыски, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. СКР возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. 

3 сентября десять туристов из семи российских регионов и два гида начали подъем на самый высокий активный вулкан Евразии - Ключевскую Сопку. На отметке 3300 метров трое туристов из группы остались в лагере, остальные продолжили восхождение. На отметке 4158 метров несколько человек сорвались в пропасть.

По последним данным, число погибших увеличилось до восьми. Спасательная операция продолжается.

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