Задержан директор турфирмы по делу о гибели туристов на вулкане

Спасательная операция продолжается

Директор турфирмы "Экстрим тайм", организовавшей тур на вулкан Ключевская сопка на Камчатке, задержан в Новосибирске.

По месту работы и жительства прошли обыски, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. СКР возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

3 сентября десять туристов из семи российских регионов и два гида начали подъем на самый высокий активный вулкан Евразии - Ключевскую Сопку. На отметке 3300 метров трое туристов из группы остались в лагере, остальные продолжили восхождение. На отметке 4158 метров несколько человек сорвались в пропасть.

По последним данным, число погибших увеличилось до восьми. Спасательная операция продолжается.

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