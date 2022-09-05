ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин рассказал о развитии городов на Дальнем Востоке

14:46
  • понедельник
  • 05 сентября 2022

В масштабный план обновления попадут 25 городов

Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание по вопросам долгосрочного развития Дальнего Востока. В масштабный план обновления попадут 25 городов с населением более 50 тысяч человек. Задача - построить новые жилые кварталы и социальные объекты.

"Необходимо сформировать программы развития дальневосточных городов таким образом, чтобы они строились в диалоге с людьми, которые здесь проживают, с жителями. И воспринимать эти идеи самым прямым и должным образом, с уважением, потому что только так мы можем создать такие агломерации, где людям хочется жить. Причём нужно учитывать не только текущие проблемы граждан. В этой работе особенно значим перспективный взгляд, стратегическое видение развития территорий. И нужно сделать по настоящему удобными, желаемыми, как место жительства и работы", - заявил Владимир Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.