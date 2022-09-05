Путин рассказал о развитии городов на Дальнем Востоке

В масштабный план обновления попадут 25 городов

Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание по вопросам долгосрочного развития Дальнего Востока. В масштабный план обновления попадут 25 городов с населением более 50 тысяч человек. Задача - построить новые жилые кварталы и социальные объекты.

"Необходимо сформировать программы развития дальневосточных городов таким образом, чтобы они строились в диалоге с людьми, которые здесь проживают, с жителями. И воспринимать эти идеи самым прямым и должным образом, с уважением, потому что только так мы можем создать такие агломерации, где людям хочется жить. Причём нужно учитывать не только текущие проблемы граждан. В этой работе особенно значим перспективный взгляд, стратегическое видение развития территорий. И нужно сделать по настоящему удобными, желаемыми, как место жительства и работы", - заявил Владимир Путин.

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