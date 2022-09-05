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В России возбудят дело из-за гибели сотрудников посольства в Кабуле

15:16
  • понедельник
  • 05 сентября 2022

Такое поручение дал глава Следственного комитета

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в понедельник, 5 сентября, дал поручение возбудить уголовное дело по факту гибели российских дипломатов в результате взрыва в Кабуле.
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По предварительным данным, в результате атаки на посольство России в Афганистане погибли второй секретарь и охранник дипломатической миссии.

Возбудить дело поручено Главному следственному управлению СКР. Глава Следственного комитета поручил во взаимодействии с российским Министерством иностранных дел и правоохранительными органами Афганистана расследовать произошедшее и установить всех лиц, причастных к совершенному преступлению, сообщается на официальном сайте Следкома.

Взрыв у ворот российского посольства в Кабуле прогремел утром 5 сентября, его устроил террорист-смертник. В результате взрыва погибли два сотрудника дипмиссии. Посольство России в Кабуле находится в тесном контакте со службами безопасности Афганистана, идет расследование.

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