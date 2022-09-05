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Лиз Трасс получит пост премьер-министра Великобритании

14:53
  • понедельник
  • 05 сентября 2022

Ее поддержало большинство тори

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс избрана лидером Консервативной партии и займет кресло премьер-министра государства. Об этом стало известно в понедельник, 5 сентября.
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Кандидатуру Трасс поддержало большинство членов Консервативной партии, голосование проводилось c конца июля по почте. Трасс набрала 81,3 тысячи голосов однопартийцев.

Соперником Лиз Трасс был Риши Сунак, занимавший до 5 июля пост канцлера казначейства Великобритании (министерства финансов государства). Он получил 60,4 тысячи голосов тори.

После оглашения итогов голосования Трасс пообещала оперативно заняться вопросом энергоснабжения и снижения цен на электроэнергию для британцев, а также уменьшением налогов, сообщает РИА Новости.

До своего избрания, во время борьбы за премьерское кресло, Трасс успела сделать ряд громких заявлений. В частности, она подтвердила готовность использовать ядерное оружие, а также заявила, что будет добиваться "победы над Россией" и "поражения Владимира Путина на Украине".

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Лиз Трасс
Лиз Трасс
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