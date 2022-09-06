Гороскоп на сегодня, 6 сентября, для всех знаков зодиака

Львы смогут эффектно презентовать свои успехи в работе и бизнесе, а у Рыб удачно пройдут свидания и деловые встречи

Овны

Закатывайте рукава: этот день нельзя пропустить! Звезды сегодня всячески помогают на работе и в учебе, при желании вам по силам достичь больших успехов.

Тельцы

Внимание, сегодня звезды раздают авансы земным знакам, в том числе и вам! Новые возможности откроются в учебе, спорте, творчестве и решении вопросов с детьми. А деньги сами потекут в ваши кошельки!

Близнецы

Марс потихоньку успокаивается, накал эмоций снижается, и вы начинаете действовать более осмысленно. Сегодня хорошо планировать и обдумывать домашние дела.

Раки

Не торопитесь обижаться на близких: сегодня день, когда легко преувеличить свои беды и неприятности. Уходите с головой в работу, это спасет вас от лишних переживаний.

Львы

Прекрасный день, чтобы заявить о себе или эффектно презентовать свои успехи в работе, бизнесе. Правда, ваши победы должны быть реальными, а не придуманными!

Девы

Солнце в вашем знаке, Луна в Козероге и Уран в Тельце взяли в кольцо весь мир! Вы будете невероятно успешны в сфере интернета или IT-технологий.

Весы

День выгодных покупок для дома, оформления ипотеки или бумаг, связанных с недвижимостью. Узнайте, положены ли вам льготы или субсидии на оплату услуг.

Скорпионы

День пройдет продуктивно, особенно если вы запланировали переговоры, встречи или поездки по городу. Товары, заказанные в этот день, будут доставлены вовремя.

Стрельцы

Деньги так и просятся на ваш счет или в кошелек: звезды готовы помочь. Именно сегодня можно увеличить прайс за свои услуги или просить повышения зарплаты.

Козероги

Луна в вашем знаке в полной гармонии с Солнцем и Ураном, что поможет найти креативное решение. Но только не в личной жизни – в этой сфере будьте крайне осторожны.

Водолеи

Если вы недовольны своим банком, сегодня стоит поинтересоваться альтернативными вариантами. Это не тот случай, когда нужно хранить верность любой ценой. Ищите, где выгоднее!

Рыбы

Вам сегодня повезет в решении своих вопросов в различных инстанциях: вы получите нужную справку или толковую консультацию. Удачно пройдут свидания и деловые встречи тет-а-тет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"