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Актеру Шону Пенну и еще 24 американцам закрыли въезд в Россию

15:16
  • понедельник
  • 05 сентября 2022

Персональные санкции в отношении граждан США – ответ на действия Вашингтона

Москва ответила на персональные санкции, которые продолжает вводить Вашингтон в отношении российских граждан. МИД России включил в черный список 25 американцев, в числе которых – высокопоставленные чиновники и деятели культуры.

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"В отношении очередной группы лиц из числа членов Конгресса США, высокопоставленных чиновников, представителей делового и экспертного сообществ, а также деятелей культуры (25 чел.), вводится запрет на въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе", - говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

В перечне, приведенном МИД России, указаны, в частности, министр торговли США Джина Раймондо и два ее заместителя, несколько сенаторов и руководителей крупных компаний. В черный список попали также актер, продюсер и режиссер Шон Пенн и его коллега Бен Стиллер.

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