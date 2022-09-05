Еще одно уголовное дело возбудили о гибели туристов на Камчатке

СКР сообщил о гибели девяти человек

Следственные органы возбудили два уголовных дела по факту смерти девяти туристов при восхождении на вулкан Ключевская Сопка в Усть-Камчатском районе Камчатского края. Об этом в понедельник, 5 сентября, рассказали в пресс-службе Следственного комитета России.

В ведомстве уточнили, что продолжается расследование по ч.3 ст. 109 УК ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").

Кроме того, в отношении руководителя и гида-инструктора ООО "Экстрим Тайм" возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц (ч.3 ст.238 УК России).

В рамках расследования организована следственная группа из числа следователей по особо важным делам, следователей-криминалистов следственного управления, а также следователя-криминалиста Главного управления криминалистики СК России.

Проводится тщательное изучение и установление всех обстоятельств случившегося, подробности происшествия и причины гибели туристов выясняются, сообщается на официальном сайте Следкома.

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