Талибы пообещали усилить охрану после взрыва у посольства России

Афганские власти "решительно осудили" теракт возле дипмиссии в Кабуле

Власти Афганистана примут серьезные меры для обеспечения безопасности посольства России в Кабуле. С таким заявлением выступил МИД временного правительства, сформированного запрещенным в России движением "Талибан".

"Наши службы безопасности начали всестороннее расследование атаки и предпримут более серьезные шаги для обеспечения безопасности российского посольства", - приводит заявление афганского ведомства ТАСС.

В сообщении подчеркивается, что власти Афганистана "решительно осуждают" теракт и выражают глубокие соболезнования правительству и народу России, а также семьям погибших россиян. В заявлении отмечается, что Кабул с Москвой связывают тесные взаимоотношения, и происки врагов не смогут повлиять негативно на отношения между двумя странами.

Утром 5 сентября террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у входа в консульский отдел посольства России в Кабуле. В результате теракта погибли двое сотрудников дипмиссии. В момент взрыва у здания российского посольства находились афганские студенты, обратившиеся за визами. Число погибших и пострадавших уточняется, называются цифры от 15 до 25 человек.

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