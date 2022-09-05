Москвичам предложили не ждать теплой погоды всю неделю

Будет холодно и пасмурно

С началом календарной осени в столичный регион сразу пришла осень метеорологическая: погода пасмурная, температура ниже климатической нормы на 2-4 градуса. Об этом в понедельник, 5 сентября, рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Анна Васильева.

Начавшаяся неделя желаемого тепла не принесет, предупредила эксперт, на бабье лето в ближайшие дни можно не рассчитывать.

Во вторник, 6 сентября, при облачной с прояснениями погоде местами будут идти небольшие кратковременные дожди. Днем температура не выше 12-14 градусов, по области — 10-15 градусов. Скорость северо-западного ветра 5-10 м/с.

В среду, 7 сентября, будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой кратковременный дождь и 6-8 градусов. Днем местами ожидаются кратковременные дожди, до 14 градусов тепла.

В четверг, 8 сентября, днем пройдет местами небольшой кратковременный дождь, столбики термометров покажут 12-14 градусов. Ветер северо-западный, скорость — 5-10 м/с.

В конце рабочей недели, 9 сентября, влияние антициклона усилится. Облаков станет меньше, осадки прекратятся. Преобладающая температура ночью 2-7 градусов, днем — 11-16 градусов. Скорость ветра составит 5-10 м/с, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что жителям Москвы и европейской части России до начала второй декады сентября пока придется померзнуть, бабье лето пока не ожидается. Однако вероятность наступления бабьего лета в этом году остается.

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