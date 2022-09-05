Спасательная операция на Камчатке: последние данные

Предпринимаются все необходимые меры для спасения туристов

На данный момент подтверждена гибель 9 альпинистов, которые в составе группы туристов совершали восхождение на вершину вулкана Ключевская сопка. К выжившим направились сразу два отряда МЧС. Спасателям после нескольких попыток все же удалось посадить вертолет примерно на половине пути. Далее восхождение своими силами, чтобы помочь попавшим в беду людям. Также вышел ещё один поисково-спасательный отряд со скалолазным снаряжением.

За минувшие сутки от переохлаждения и полученных травм скончались еще три туриста. Жертв уже 9. Вертолёт со спасателями с четвертой попытки всё-таки смог приземлиться на склоне Ключевской сопки на высоте 1663 метра. И теперь поисково-спасательный отряд идёт пешком до терпящих бедствие туристов.

"Сила ветра на высотах достигает 20 метров в секунду. Кроме того, в ближайшие несколько часов по прогнозу ожидаются осадки в виде снега. Также пепловые облака на склонах, камнепады и на пути спасателей располагаются ледовые поля, передвигаться по которым можно только в кошках и используя ледорубы", - сообщила Татьяна Юхманова, начальник группы информации ГКУ "Центр обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае".

К ночи по местному времени спасатели достигли отметки 3300 метров - где в домике вулканологов находятся несколько туристов. Они вышли на связь с родственниками, сообщили, что живы и здоровы. У них есть продовольствие и газ. Остаётся неизвестной судьба одного человека - он остался на высоте 4158 метров. С рассветом спасатели поднимутся на эту отметку и начнут его поиски. Идти быстрее нельзя - акклиматизация. Организм должен привыкнуть к высокогорью.

"Если этого не сделать, то у нормального человека развивается горная болезнь. Это гипоксия, связанная с недостатком в организме человека кислорода. На высоте выше 3,5 тысяч метров у любого нормального человека возникает гипоксия", - говорит альпинист, спасатель Денис Киселёв.

Наземная группировка на технике высокой проходимости на высоте полутора километров разбила базовый лагерь. Спасатели страхуют коллег на случай нештатной ситуации. Часть из них тоже продолжает восхождение, ведь дорога каждая минута.

Сигнал "SOS" от туристической группы, попавшей в беду на Ключевском вулкане, поступил в МЧС 3 сентября. Часть группы сорвалась в пропасть. О группе известно, что это молодые люди от 28 до 40 с небольшим лет из семи городов страны. В большинстве своём, опытные альпинисты-любители, имеющие за плечами покорение Эльбруса, Казбека, Белухи. Восхождение на Ключевской вулкан, по словам опытных альпинистов, не сложное. При условии, что все идет хорошо. Но на стыке сезонов вмешалась погода.

"Маршрут, по которому поднималась эта группа, он наиболее опасен с точки зрения камнепадов. Поскольку это южный склон, и он более теплый. В этом году несколько групп поднялись на вершину, но они поднимались все с востока, северо-востока", - рассказал начальник вулканической обсерватории поселка Ключи Камчатского края Юрий Демянчук.

В отношении организатора восхождения, клуба путешественников - новосибирской фирмы - возбуждено уголовное дело. Задержан директор. Статья - причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Туристическая группа была зарегистрирована по всем требованиям МЧС.

В спасении людей задействованы региональный и краевой центры. Предпринимаются все необходимые меры. Во вторник берега полуострова со стороны Охотского моря накроет циклон. Атмосферный вихрь принесёт дождь и мокрый снег. Спасатели обращаются ко всех туристам, планирующим посещение Ключевского вулкана, с просьбой пересмотреть свои планы.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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