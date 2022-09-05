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Путин призвал власти общими усилиями "вытаскивать людей из трущоб"

16:07
  • понедельник
  • 05 сентября 2022

Президент провел совещание по социально-экономическому развитию Камчатки

Проблема с аварийным и ветхим жильем должна быть решена. Это требует объединенных усилий федеральных, региональных и муниципальных органов власти, заявил президент России Владимир Путин.

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"Безусловно, эта работа должна быть продолжена... Обращал на это внимание и федеральных властей, и региональных", - сказал Путин на совещании по социально-экономическому развитию Камчатки.

Глава государства добавил, что бывал в аварийном жилье, видел, как там люди живут. Путин призвал представителей федеральных и региональных органов власти объединиться для решения проблемы. Президент уточнил, что и на муниципальном уровне нужно объединять усилия, чтобы вытаскивать людей из трущоб, передает ТАСС.

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