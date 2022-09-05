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ВСУ трижды обстреляли Запорожскую АЭС

16:39
  • понедельник
  • 05 сентября 2022

Украинских боевиков не остановило присутствие инспекторов МАГАТЭ

ВСУ возобновили обстрелы Запорожской АЭС. По данным властей Энергодара, украинские боевики нанесли по меньшей мере три удара по территории станции. Их не останавливает даже присутствие на АЭС инспекторов МАГАТЭ.

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"Присутствие международных экспертов миссии МАГАТЭ не является останавливающим фактором для киевского режима, продолжающего отдавать приказы о ведении дальнейших провокаций", — сообщили власти Энергодара в Telegram.

Ключевые узлы станции не повреждены, радиационный фон на АЭС в норме. Тем не менее, из-за угрозы дальнейших провокаций экстренные службы приведены в состояние повышенной готовности. Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую атомную электростанцию на прошлой неделе, двое ее сотрудников остались для наблюдения за ситуацией.

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