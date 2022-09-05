Советника главы Роскосмоса приговорили к 22 годам за госизмену

Защита Сафронова намерена обжаловать приговор

Самый суровый в российской судебной практике за последние годы приговор по статье о госизмене вынес Мосгорсуд советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову. Бывший корреспондент "Коммерсанта" и "Ведомостей" приговорен к 22 годам колонии строгого режима.

"Признать Сафронова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса РФ "Государственная измена… Назначить Сафронову наказание в виде 22 лет колонии строгого режима, штраф в размере 500 тысяч рублей с ограничением на два года после отбытия наказания", - зачитал приговор судья.

Сам Сафронов вину не признал. Гособвинение просило приговорить подсудимого к 24 годам колонии строгого режима со штрафом 500 тысяч рублей, защита требовала оправдать ее подопечного. Адвокаты намерены приговор обжаловать, передает ТАСС.

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