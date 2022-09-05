ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Советника главы Роскосмоса приговорили к 22 годам за госизмену

16:54
  • понедельник
  • 05 сентября 2022

Защита Сафронова намерена обжаловать приговор

Самый суровый в российской судебной практике за последние годы приговор по статье о госизмене вынес Мосгорсуд советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову. Бывший корреспондент "Коммерсанта" и "Ведомостей" приговорен к 22 годам колонии строгого режима.

Обвинение запросило для Ивана Сафронова 24 года колонии
Суд арестовал защитника Ивана Сафронова

"Признать Сафронова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса РФ "Государственная измена… Назначить Сафронову наказание в виде 22 лет колонии строгого режима, штраф в размере 500 тысяч рублей с ограничением на два года после отбытия наказания", - зачитал приговор судья.

Сам Сафронов вину не признал. Гособвинение просило приговорить подсудимого к 24 годам колонии строгого режима со штрафом 500 тысяч рублей, защита требовала оправдать ее подопечного. Адвокаты намерены приговор обжаловать, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Иван Сафронов
Иван Сафронов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.