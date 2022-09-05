Брюссель объяснил слова Борреля о "фашистской России"

В офисе главы внешнеполитической службы ЕС сослались на ошибку перевода

Ошибкой перевода объяснили в Брюсселе высказывание Жозепа Борреля, назвавшего Россию "фашистским государством". Оправдываться за заявления шефа внешнеполитической службы Евросоюза пришлось его официальному представителю Петеру Стано.

"Пока у нас нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим. Меня спрашивали об этом, но это не моя задача", - заявил ранее Боррель. Глава европейской дипломатии пояснил, что его задача – "помочь Украине совместными усилиями… а также эффективно применять санкции, которые принял Совет ЕС.

Стано утверждает, что ассистент Борреля перевел его высказывание неверно. Тем временем на заявление уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Жозеп Боррель, назвав Россию фашистским государством, обнулил себя как дипломат, передает ТАСС.

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