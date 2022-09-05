ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Брюссель объяснил слова Борреля о "фашистской России"

17:37
  • понедельник
  • 05 сентября 2022

В офисе главы внешнеполитической службы ЕС сослались на ошибку перевода

Ошибкой перевода объяснили в Брюсселе высказывание Жозепа Борреля, назвавшего Россию "фашистским государством". Оправдываться за заявления шефа внешнеполитической службы Евросоюза пришлось его официальному представителю Петеру Стано.

Боррель признал усталость европейцев от антироссийских санкций
Боррель: некоторые в ЕС выступают за пересмотр санкций

"Пока у нас нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим. Меня спрашивали об этом, но это не моя задача", - заявил ранее Боррель. Глава европейской дипломатии пояснил, что его задача – "помочь Украине совместными усилиями… а также эффективно применять санкции, которые принял Совет ЕС.

Стано утверждает, что ассистент Борреля перевел его высказывание неверно. Тем временем на заявление уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Жозеп Боррель, назвав Россию фашистским государством, обнулил себя как дипломат, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.