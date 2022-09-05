Снаряды ВСУ повредили спецкорпус Запорожской АЭС

Один блок станции после обстрела работает на 80% мощности

Один из блоков Запорожской АЭС после очередного обстрела со стороны ВСУ работает на 80% мощности. По данным администрации Энергодара, украинские снаряды также повредили спецкорпус станции и другие объекты.

"Зафиксированы артиллерийские удары в следующих местах: специальный корпус АЭС, коммуникационное перекрытие правее спецкорпуса, бетонное ограждение", - приводит сообщение администрации ТАСС.

Уточняется, что также повреждена емкость с дистиллированной водой, которая находится в непосредственной близости от второго энергоблока. Эксперты заявляют, что угрозы технологическому процессу нет. Последствия удара ликвидируют экстренные службы.

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